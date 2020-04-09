В Омской области завели дело по факту сбыта поддельных купюр

В Омской области завели уголовное дело по факту сбыта поддельных купюр.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны три человека.

По предварительной информации, 36-летний житель Перми на одной из улиц Омска достал из тайника-закладки десять фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей каждая. В дальнейшем у него нашли ещё восемь таких купюр.

Также установлены 24-летний и 21-летний злоумышленники, организовавшие тайник.

По версии следствия, подозреваемые общались через интернет. Оплата за поддельные банкноты осуществлялась с помощью безналичных переводов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых в сбыте фальшивых купюр.