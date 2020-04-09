В Совфеде рассказали о ситуации с платежами за сбор мусора

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Председатель комитета палаты по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов рассказал об идее закона, согласно которому коммунальные службы могут получить доступ к персональным данным россиян для формирования справедливых тарифов на сбор мусора.
В Совфеде рассказали о ситуации с платежами за сбор мусора
  • РИА Новости

«Мы хотим дать возможность организациям, предоставляющим коммунальные услуги, получить​ бесплатный доступ к персональным данным россиян,​ которые размещены​ в государственной информационной системе ЖКХ.​ Тогда платежи можно начислять, исходя из конкретного количества проживающих. Операторы будут гарантированно получать свои деньги, а граждане будут понимать формирование суммы в платёжках», — пояснил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, эти меры дадут операторам финансовую устойчивость и позволят снизить тарифы.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, не платят за сбор мусора около 30% россиян, в сельской местности больше,​ а размер дебиторской задолженности региональных операторов за 2019 год — свыше 30 млрд рублей.

Ранее эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

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