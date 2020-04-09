Два фрегата ЧФ возвращаются в Севастополь

Короткая ссылка
Два фрегата Черноморского флота возвращаются в пункт постоянной дислокации из Средиземного моря.
Два фрегата ЧФ возвращаются в Севастополь
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, они одновременно начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор.

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются на главную базу Черноморского флота — в город-герой Севастополь — из дальней морской зоны», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море. Об этом ранее сообщало «Крыминформ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить