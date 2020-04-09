Два фрегата ЧФ возвращаются в Севастополь

Два фрегата Черноморского флота возвращаются в пункт постоянной дислокации из Средиземного моря.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, они одновременно начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор.

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются на главную базу Черноморского флота — в город-герой Севастополь — из дальней морской зоны», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море. Об этом ранее сообщало «Крыминформ».