Два фрегата ЧФ возвращаются в Севастополь
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- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, они одновременно начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор.
«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются на главную базу Черноморского флота — в город-герой Севастополь — из дальней морской зоны», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море. Об этом ранее сообщало «Крыминформ».