Детский технопарк «Москва» проведёт виртуальный хакатон Z-Vision, в рамках которого старшеклассники и студенты смогут разработать инновационные продукты.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт проекта, награждение пройдёт по номинациям: «Виртуальный технопарк», «Город в условиях всеобъемлющего VR», «Транспорт в условиях всеобъемлющего VR», «Образ жизни человека будущего», «Одежда будущего».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, дети поколения Z могут полностью изменить мир.

«Участники мероприятий в детских технопарках Москвы уже не раз доказывали нам справедливость этой гипотезы: ребята постоянно демонстрируют неординарные подходы к поиску новых решений и свой изобретательский потенциал», — подчеркнул Фурсин.

Отмечается, что в программе хакатона также запланированы мастер-классы и консультации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что «Курс молодого инженера», подготовленный детским технопарком «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», признали одной из лучших практик федерального проекта «Кадры цифровой экономики».