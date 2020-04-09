Детский технопарк «Москва» проведёт виртуальный хакатон

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Детский технопарк «Москва» проведёт виртуальный хакатон Z-Vision, в рамках которого старшеклассники и студенты смогут разработать инновационные продукты.
Детский технопарк «Москва» проведёт виртуальный хакатон
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт проекта, награждение пройдёт по номинациям: «Виртуальный технопарк», «Город в условиях всеобъемлющего VR», «Транспорт в условиях всеобъемлющего VR», «Образ жизни человека будущего», «Одежда будущего».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, дети поколения Z могут полностью изменить мир. 

«Участники мероприятий в детских технопарках Москвы уже не раз доказывали нам справедливость этой гипотезы: ребята постоянно демонстрируют неординарные подходы к поиску новых решений и свой изобретательский потенциал», — подчеркнул Фурсин.

Отмечается, что в программе хакатона также запланированы мастер-классы и консультации.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что «Курс молодого инженера», подготовленный детским технопарком «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», признали одной из лучших практик федерального проекта «Кадры цифровой экономики».

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