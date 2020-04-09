В МЧС рассказали о мерах предосторожности при походе в магазин

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В МЧС рассказали о правилах, которые помогут снизить риск заражения вирусом во время похода в магазин.
В МЧС рассказали о мерах предосторожности при походе в магазин
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, в продуктовый магазин следует ходить в то время, когда там наименьшее количество посетителей, а также соблюдать дистанцию 1,5—2 м.

Перед входом в магазин нужно надеть защитную маску и одноразовые перчатки.

Специалисты рекомендуют использовать безналичный способ расчёта на кассе при помощи банковской карты или приложения на смартфоне, а также сохранять дистанцию с кассиром.

По возвращении домой необходимо тщательно вымыть руки и только потом разобрать покупки.

Продукты в пластиковой, металлической и стеклянной упаковках следует промыть тёплой водой с мылом, после чего ещё раз вымыть руки. 

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», «Росконтроль» дал рекомендации по обработке продуктов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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