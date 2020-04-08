Психолог рассказала, как общаться с детьми во время режима самоизоляции

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как общаться с детьми во время режима самоизоляции.

«Чем младше ребёнок, тем больше он ловит эмоций от своих родителей», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, взрослым не следует проявлять какую-либо обеспокоенность при детях.

Панфилова советует стараться выдерживать детские расспросы, разговаривать, приободрять друг друга.

Как считает эксперт, нежелательно активно обсуждать негативную информацию, которую можно получить от друзей, родственников или из СМИ.

«Её просто нужно принять к сведению», — добавила она.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.