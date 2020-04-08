Настоятель буддийского храма в Петербурге оценил востребованность онлайн-служб во время пандемии

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Настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев оценил востребованность онлайн-служб во время пандемии.
Настоятель буддийского храма в Петербурге оценил востребованность онлайн-служб во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Мы сориентировались и наш дацан будем демонстрировать онлайн в видеоряде. Люди подключаются, смотрят, слушают и достаточно свои религиозные нужды удовлетворяют. Наш оператор сказал, что онлайн присутствовали 150 человек. Поэтому думаю, что это востребовано», — сказал Бадмаев на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что священнослужители продолжают работать и проводить службы, но без присутствия верующих.

Ранее патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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