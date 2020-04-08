В Якутии рассказали о мерах поддержки в рамках программы «Земский доктор»

В Якутии увеличат выплаты медработникам в рамках программы «Земский доктор».

Об этом сообщает ОТР.

В посёлках и сёлах врачи получат по 2 млн рублей, фельдшеры — по 1 млн.

Докторам, которые станут работать в городах с населением до 50 тыс. человек, выплатят по 1 млн рублей, фельдшерам — по 500 тыс.

Региональный Минздрав также готов оплачивать учёбу студентам-медикам, если потом они пойдут на работу в больницы с большой нехваткой специалистов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области расширят программу «Земский доктор».