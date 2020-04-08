В Воронежской области прошли учения танкистов и мотострелков ЗВО

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На полигоне Погоново в Воронежской области прошли учения танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа.
В Воронежской области прошли учения танкистов и мотострелков ЗВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения танковые экипажи поразили цели в дневное и ночное время, выполнили фланговую стрельбу, а также комплексное упражнение стрельб с использованием комплекса вооружения танков Т-72Б3.

Наводчики-операторы боевых машин пехоты БМП-2 отработали поражение целей с применением 30-миллиметровых пушек. Мотострелки вели стрельбу по движущимся мишеням с использованием гранатомётов РПГ-7, АГС-17, пулемётов и автоматов.

Ранее, как сообщало Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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