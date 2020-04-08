В Госдуме рассказали, как помочь детям во время режима самоизоляции

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор Николай Говорин рассказал, как помочь детям во время режима самоизоляции.

«Здесь важен дифференцированный подход — всё зависит от возраста ребёнка и, соответственно, его возможности самостоятельно понимать, что происходит», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, до пятилетнего возраста ребёнок не может в полной мере осознавать содержательную часть происходящего и принимает только внешнюю сторону события.

Как отметил депутат, взрослым очень важно вести себя правильно — не демонстрировать тревожность, состояние эмоционального тупика.

«Со старшими детьми надо обсуждать происходящее, объяснять, что никакой катастрофы нет, что это временные трудности, что весь мир в такой ситуации и выйти из неё важно с новым полезным опытом», — сказал Говорин.

Он также считает, что для школьников полезно составить распорядок дня, чтобы они были максимально заняты.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в МЧС России рассказали, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.