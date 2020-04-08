В Тюменской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе

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В Тюменской области заключили под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из охотничьего ружья.
В Тюменской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 5 апреля. По версии следователей, мужчина шесть раз выстрелил в дочь и не менее трёх раз — в зятя.

Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии. Угрозы жизни её супруга и 17-летнего сына, также попавшего под обстрел, нет.

Обвинение предъявлено по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Мужчина был задержан, ружьё изъято.

В 2019 году Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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