В Тюменской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл 5 апреля. По версии следователей, мужчина шесть раз выстрелил в дочь и не менее трёх раз — в зятя.
Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии. Угрозы жизни её супруга и 17-летнего сына, также попавшего под обстрел, нет.
Обвинение предъявлено по статье «Покушение на убийство двух лиц».
Мужчина был задержан, ружьё изъято.
В 2019 году Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.