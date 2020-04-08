В Челябинской области начнут выплачивать повышенное пособие по безработице

В Челябинской области будут выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Региональная компенсация предусмотрена для тех, кто признан безработным до 30 апреля включительно.

«Выплата будет предоставлена безработным гражданам, потерявшим работу в текущем году и имеющим период занятости не менее 60 дней в 2020 году», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Размер компенсации с учётом федеральной выплаты составит 15 тыс. рублей.

Начисление будет произведено автоматически к назначенному пособию.

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