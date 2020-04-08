В Челябинской области начнут выплачивать повышенное пособие по безработице
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Региональная компенсация предусмотрена для тех, кто признан безработным до 30 апреля включительно.
«Выплата будет предоставлена безработным гражданам, потерявшим работу в текущем году и имеющим период занятости не менее 60 дней в 2020 году», — уточнили в пресс-службе областного правительства.
Размер компенсации с учётом федеральной выплаты составит 15 тыс. рублей.
Начисление будет произведено автоматически к назначенному пособию.
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