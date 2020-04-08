В Челябинской области рассказали о мерах по поддержке врачей
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
«Деньги будут выплачены врачам, занимающимся лечением больных с выявленным диагнозом «коронавирусная инфекция», среднему и младшему медицинскому персоналу, кто находится в контакте с больными, а также медикам в группе риска», — заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
Рост доплаты за март на 20% за счёт средств регионального бюджета получат и такие специалисты, как водители, лаборанты, биологи, врачи функциональной диагностики и другой персонал, работающий на госпитальных базах.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.