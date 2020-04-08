В Челябинской области рассказали о мерах по поддержке врачей

Челябинская область получила из федерального бюджета около 129 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами группы риска по коронавирусу.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Деньги будут выплачены врачам, занимающимся лечением больных с выявленным диагнозом «коронавирусная инфекция», среднему и младшему медицинскому персоналу, кто находится в контакте с больными, а также медикам в группе риска», — заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Рост доплаты за март на 20% за счёт средств регионального бюджета получат и такие специалисты, как водители, лаборанты, биологи, врачи функциональной диагностики и другой персонал, работающий на госпитальных базах.

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