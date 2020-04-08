Подразделения связи ЧФ провели учения в Крыму

Подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Связисты выполнили нормативы по передислокации, развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных трасс и организацией беспроводных линий связи с передачей видео.

Тестовую видеоконференцию провели с одним из боевых кораблей, находящимся в море.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.