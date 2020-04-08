В Калужской области обезвредили 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны

В трёх районах Калужской области обезвредили 24 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает kp40.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В Думиничском районе в лесном массиве недалеко от села Усты ликвидировали миномётную мину.

В Сухиничском районе у деревни Куклино были обнаружены артиллерийские снаряды, в Ульяновском — миномётные мины в поле у села Озерно.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно обращаться в полицию.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.