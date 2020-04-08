Координатор движения «Бессмертный полк» прокомментировал ситуацию с проведением акции

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Координатор всероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков прокомментировал ситуацию с проведением акции.
Координатор движения «Бессмертный полк» прокомментировал ситуацию с проведением акции
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что это явление никогда не было связано с одной формой, а всегда предполагало самостоятельный выбор.

«В условиях пандемии в этом смысле мы не считаем, что принципиально меняется что-то для «Бессмертного полка». Это проявление в первую очередь личной памяти человека, а не стремление пройти в колонне», — сказал Лапенков.

Он также сообщил, что в этом году на сайте проекта запустят онлайн-трансляцию.

«Человек может разметить на сайте видеозапись своей семейной истории, где он рассказывает, например, о ветеране. Либо это может быть пост, который выложен с текстом или фотографиями, сопровождён определёнными хештегами», — пояснил Лапенков.

По его словам, пользователь, выкладывая такой материал, одновременно получит публикацию на сайте moypolk.ru.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции.

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