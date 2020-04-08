Юрист оценил снижение числа банкротств компаний в России

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Партнёр юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов прокомментировал снижение числа банкротств компаний в России по сравнению с прошлым годом.

«Снижение объёма компаний, признанных банкротами в I квартале, можно связать с ожиданием надвигающегося экономического кризиса и акцентом на решении внутренних проблем компаний, процессуальным и банкротным мораторием. Рынок замер в ожидании коллапса и массовых банкротств, которые, по многим прогнозам, наступят в IV квартале 2020 года», — пояснил он в беседе с «Реальным временем».

Отмечается, что в целом по стране снижение количества банкротств составило 11,2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.

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