В Татарстане заявили о росте числа пожаров на 14,3%

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В Татарстане зафиксировали рост числа пожаров с начала весенне-летнего пожароопасного сезона на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Татарстане заявили о росте числа пожаров на 14,3%
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на замначальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан Сергея Сергеева, в этих пожарах погибли 37 человек (против 49 в 2019 году).

«При этом с 20 марта 2020 года произошло увеличение количество пожаров, так, доля произошедших пожаров в указанный период составляет 33% от общего количества», — уточнили в пресс-службе президента Республики Татарстан.

Отмечается, что среди этих пожаров 99 произошли при сжигании мусора и сухой травы. 

Ранее, как сообщало интернет-издание «Сусанин», Минприроды Удмуртской Республики выпустило приказ о начале пожароопасного сезона в лесах региона с 20 апреля.

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