В Совфеде рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы.

«Подготовка к празднованию 9 Мая идёт планово, несмотря на распространение коронавируса. До начала пандемии у нас были серьёзные контакты с нашими коллегами. Я принимал участие в совместном заседании с парламентариями из Казахстана, Киргизии и Армении, где поднимались вопросы совместной подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, подготовка продолжается, но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы акции «Бессмертный полк» рассматривают разные варианты проведения мероприятия, в том числе онлайн.