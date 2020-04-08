Вирусолог оценил прогнозы ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса.
Вирусолог оценил прогнозы ситуации с коронавирусом в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что пока рано говорить о сроках окончания пандемии летом из-за высокой вероятности второй волны.

«Насколько долго будет продолжаться распространение этой инфекции, зависит от очень большого количества факторов: эпидемиологических, организационных, медицинских, экономических, финансовых. Здесь в большой степени всё будет зависеть от слаженности тех систем, которые сейчас функционируют, и от того, как будут возвращаться наши граждане из-за рубежа», — пояснил Викулов.

По его словам, большое значение также будут иметь разумное применение препаратов и новая система тестирования, которую планируют внедрить в России со следующей недели.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн  в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить