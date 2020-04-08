Вирусолог оценил прогнозы ситуации с коронавирусом в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что пока рано говорить о сроках окончания пандемии летом из-за высокой вероятности второй волны.

«Насколько долго будет продолжаться распространение этой инфекции, зависит от очень большого количества факторов: эпидемиологических, организационных, медицинских, экономических, финансовых. Здесь в большой степени всё будет зависеть от слаженности тех систем, которые сейчас функционируют, и от того, как будут возвращаться наши граждане из-за рубежа», — пояснил Викулов.

По его словам, большое значение также будут иметь разумное применение препаратов и новая система тестирования, которую планируют внедрить в России со следующей недели.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.