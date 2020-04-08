В Удмуртии пройдёт онлайн-турнир по экологии

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В Удмуртии пройдёт онлайн-турнир по экологии «Атомный зачёт».
В Удмуртии пройдёт онлайн-турнир по экологии
  • Pixabay

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Информационный центр по атомной энергии Ижевска, в викторине будет представлено 15 эко-вопросов с вариантами ответов. 

Результаты участников и таблица лидеров будут отображаться сразу.

Отмечается, что турнир стартует 8 апреля, а 11 апреля пройдёт викторина федерального уровня.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проведён дистанционно.

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