В Удмуртии пройдёт онлайн-турнир по экологии
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Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Информационный центр по атомной энергии Ижевска, в викторине будет представлено 15 эко-вопросов с вариантами ответов.
Результаты участников и таблица лидеров будут отображаться сразу.
Отмечается, что турнир стартует 8 апреля, а 11 апреля пройдёт викторина федерального уровня.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проведён дистанционно.