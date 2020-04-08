В России выявили новый способ мошенничества с банковскими картами

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Аппарат уполномоченного по правам человека в России предупредил о новом способе мошенничества с банковскими картами Сбербанка, основанном на программе TeamViewer и её аналогах.
В России выявили новый способ мошенничества с банковскими картами
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Приложение обеспечивает доступ к мобильному или компьютерному устройству. Злоумышленники стали использовать программу для кражи средств со счетов.

Потенциальной жертве звонят и заявляют о попытке взлома мобильного приложения (мошенники также создают видимость шума работающего кол-центра для большей убедительности), после чего предлагают скачать программу удалённого доступа, чтобы заблокировать карту.

Злоумышленники узнают ID приложения и подключаются к телефону клиента, получая полный доступ к личным данным.

В случае поступления такого звонка нужно сразу положить трубку и связаться с представителями банка.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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