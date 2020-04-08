В Челябинской области выросло число мошенничеств на фоне ситуации с коронавирусом

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Количество мошенничеств в Челябинской области выросло на фоне ситуации с коронавирусом.
В Челябинской области выросло число мошенничеств на фоне ситуации с коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Самоизоляция наряду с карантином и привлечением к охране общественного порядка значительного количества полиции и Росгвардии способствовали стабилизации оперативной обстановки в области», — заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, за неделю, когда ввели режим обязательной самоизоляции, число сообщений о преступлениях сократилось на 5%, количество ДТП уменьшилось на 60%, число возбуждённых уголовных дел — на 83%.

«Но мы регистрируем рост сообщений о мошенничестве — на 200%. В других регионах похожая ситуация. Речь идёт и о кибер-, и о телефонных мошенниках», — отметил Текслер.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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