В Тюменской области рассказали об устранении последствий урагана

Директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин рассказал о работе по устранению последствий непогоды в Тюменской области.

Как передаёт портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу компании, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 25—30 м/с, без света остались 1950 человек в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске.

«Ситуация сложная, но находится под контролем. Сотрудники готовы, обладают необходимыми навыками и знаниями, аварийный запас материалов в наличии. Будем работать до включения всех потребителей», — заявил Данил Анучин.

Отмечается, что к аварийным работам на электросетевых объектах привлечены 45 бригад, куда входят 124 специалиста, используется 49 единиц техники, в том числе специализированной.

25 февраля «Крыминформ» сообщал, что в Крыму рассказали об устранении последствий урагана.