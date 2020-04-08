В Тюмени открылся центр поддержки медработников

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В Тюмени начал работу дистанционный центр поддержки медицинских работников.
В Тюмени открылся центр поддержки медработников
  • Pixabay

Как передаёт «Вслух.ру», основная задача центра — помочь медработникам в решении бытовых вопросов.

«Ранее к нам в информационный центр по вопросам профилактики коронавируса обратилась семья Изосимовых. Константин — водитель скорой помощи, Надежда работает администратором в регистратуре реабилитационного центра. Обоим в этот сложный период приходится надолго задерживаться на работе или оставаться на вторые смены. В семье воспитывается 13-летний сын, за которым некому присмотреть», — заявил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Активисты решили помочь семье — в том числе разнообразить домашнее времяпровождение шестиклассника и провести для него дополнительные уроки по английскому языку.

Отмечается, что обратиться за помощью могут все работники медицинской сферы.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области художники создали 30-метровое граффити в благодарность медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

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