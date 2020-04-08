Опрос: 22% россиян отложили покупку жилья

Специалисты проекта «Недвижимость Mail.ru» провели исследование, в рамках которого выяснили, что 22% россиян отложили процесс приобретения жилья из-за кризиса.

Как передают «Известия» со ссылкой на данные опроса, на данный момент 51% респондентов не планируют покупать жильё, 22% приостановили процесс покупки, 10% передумали вовсе, а 17% собираются приобрести недвижимость в ближайшее время.

24% из тех, кто задумывался о покупке, рассматривают новостройки, столько же респондентов ищут квартиру на вторичном рынке.

При этом каждый третий хочет взять недвижимость в ипотеку, а каждый пятый — за свой счёт.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.