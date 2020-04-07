Диетолог рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.
Диетолог рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет
  • Pixabay

«Важно понимать, что основой хорошего иммунитета является не какой-то один продукт, а в целом сбалансированное питание. Потому что для нормальной работы иммунной системы нужен именно комплекс питательных веществ», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, полезны все продукты, которые снижают внутреннее воспаление.

К их числу Макиша отнесла различные ягоды (свежие и замороженные), а также зелень и продукты с содержанием рыбного жира.

«Достаточно съедать всего один киви, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С, — и это вместо двух-трёх лимонов», — отметила эксперт.

Она также рассказала, что у имбиря, помимо всего прочего, есть определённые обезболивающие свойства, но аналогичным анальгетиком является и перец.

«Или возьмите куркуму, чаще добавляйте её в разные блюда — и получите аналогичный эффект», — добавила Макиша.

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