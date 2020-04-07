На конкурс президентских грантов подали более 11 тысяч проектов

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Фонд президентских грантов закончил принимать заявки на второй конкурс на предоставление поддержки в 2020 году.
На конкурс президентских грантов подали более 11 тысяч проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Подано более 11 тыс. проектов, что стало рекордным результатом. Предыдущий рекорд (9,8 тыс.) был установлен на втором конкурсе президентских грантов 2018 года.

Свои инициативы представили 9,2 тыс. некоммерческих организаций из всех регионов России.

Большинство проектов касаются вопросов охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки.

Итоги конкурса станут известны в июне. С 1 июля фонд начнёт финансирование победивших проектов.

Ранее телеканал «360» сообщал о молодёжном форуме «Я — гражданин Подмосковья».

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