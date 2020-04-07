Эксперт оценил прогноз роста цен на продукты

Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод прокомментировал прогноз повышения цен на продукты.

По его мнению, причины повышения цен заключаются в инфляции издержек и динамике курса валют.

«Курсы валют, казалось бы, не влияют на те или иные продукты, но, если разобраться, они влияют практически на всё. Например, по хлебу могут быть импортные улучшители, которые добавляют для хлебопечения, различные компоненты, хлебопекарное оборудование, запчасти могут быть импортными. Плюс ко всему есть экспортная цена зерна, которая в рублёвой оценке резко выросла и которая давит на рынок. К этому добавились ещё санитарные причины», — пояснил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что ограничительные меры, введённые во многих субъектах федерации, затрудняют перемещение товаров и грузов, а значит, ведут к росту транзакционных издержек.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены максимум на 15—20%.