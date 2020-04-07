В Тюменской области оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

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Замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе.
В Тюменской области оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Ольги Кузнечевских, диагноз коронавирус был подтверждён у семерых новых пациентов. Все они находились под наблюдением в инфекционной больнице.

Она добавила, что всего в настоящее время в регионе зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.

«Среди семи человек, которые объявлены оперативным штабом, тяжёлых больных нет, все находятся в удовлетворительном состоянии. Все они на карантине в областной инфекционной больнице», — отметила заместитель губернатора.

Она подчеркнула, что всех новых заболевших обследуют на предмет заболевания пневмонией.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», в Приморье разъяснили ситуацию с пропускным режимом в регионе.

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