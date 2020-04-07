В Татарстане заявили о проверке всех больных пневмонией на коронавирус

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Главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов заявил, что всех больных с диагнозом «пневмония» в Республике Татарстан в обязательном порядке тестируют на коронавирус.
В Татарстане заявили о проверке всех больных пневмонией на коронавирус
  • РИА Новости

«Мы обследуем людей не только с симптомами COVID-19, но и бессимптомных, и не только тех, кто прибыл из других стран. Мы ведём поголовный мониторинг всех пневмоний. Тестируем на коронавирус больных пневмонией в обязательном порядке, чтобы понять, насколько вирус распространён», — отметил Лопушов в беседе с «Реальным временем».

Он добавил, что вирусная пневмония была выявлена только у тех, кто приехал из-за рубежа.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева в беседе с ФАН прокомментировала тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.

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