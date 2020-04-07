В Екатеринбурге школьникам без компьютеров и интернета выдадут планшеты и сим-карты

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В Екатеринбурге школьникам без компьютера и (или) интернета выдадут планшеты и сим-карты для дистанционного обучения.
В Екатеринбурге школьникам без компьютеров и интернета выдадут планшеты и сим-карты
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городской департамент образования.

Партия сим-карт уже поступила из областного Минобразования. Их передали руководителям муниципальных общеобразовательных организаций.

Также закуплены планшеты.

«Родители учеников, которые ещё не обеспечены компьютерами или интернетом, могут обратиться напрямую к руководителю школы», — уточнили в департаменте.

Также стало известно, что министр образования Приморского края Наталья Бондаренко провела селекторные совещания с директорами школ Находкинского, Партизанского и Артёмовского городских округов.

Они обсудили организацию дистанционного обучения, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметила Бондаренко, между дистанционным и самостоятельным обучением существуют принципиальные отличия.

«Дистанционное образование — это когда во время урока дети общаются с учителем, а не когда вместо занятий получают в электронном дневнике задание прочитать несколько параграфов и сделать конспект. Должно присутствовать постоянное вербальное общение с педагогом», — пояснила она.

Ранее в Минпросвещения заявили о подготовке контента для запуска обучающего телеканала.

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