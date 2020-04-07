Космонавт дал рекомендации находящимся в самоизоляции россиянам

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Космонавт Сергей Прокопьев рассказал, как проводить время на самоизоляции.
Космонавт дал рекомендации находящимся в самоизоляции россиянам
  • © Роскосмос/Сергей Прокопьев

По словам космонавта, в условиях самоизоляции необходимо заставить себя отойти от привычного образа жизни и найти замену обычным занятиям.

«И нужно чем-то отвлечь себя от грустных мыслей. Я, например, разбираю фотографии, которые остались после полёта, делаю видеопрезентации, коллажи — потом на встречах буду их показывать. Можно заняться творчеством, почитать то, до чего руки не доходили, посмотреть фильмы, на которые не хватало времени. Дома столько дел, которые нужно сделать: ремонт на балконе, разбор старых вещей», — отметил Прокопьев в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что самоизоляция — это испытание в отношениях между людьми и, чтобы их сохранить, нужно найти совместное дело, которое сплотит семью.

Ранее директор музея Арктики и Антарктики кандидат физико-математических наук полярник Виктор Боярский в беседе с Inforeactor дал рекомендации, как проводить время в режиме самоизоляции.

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