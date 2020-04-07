Эксперт дала рекомендации по выбору аромамасел на фоне коронавируса

Ароматерапевт Галина Колосова рассказала, как выбирать аромамасла в период распространения коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, аромамасла лучше использовать в виде ванн, при помощи диффузора или с добавлением в средства по уходу за телом.

«Профилактикой вирусной инфекции, что сейчас актуально, могут быть все хвойные масла, масло чайного дерева, эвкалипта, цитрусовые. Масло чайного дерева также заживляет раны. Лавандовое масло помогает лечить кожные заболевания, например ожоги, даёт расслабляющий эффект и влияет на сон. Масло лимона хорошо улучшает обмен веществ, влияет на сосуды, печень, укрепляет иммунитет. Масло мяты обладает хорошим антибактериальным эффектом», — отметила Галина Колосова в беседе с радио Sputnik.

Она также рекомендовала покупать продукцию проверенных марок и выбирать масла, которые используют в своей практике врачи.



Также ароматерапевт напомнила о необходимости проконсультироваться со специалистом в целях исключения аллергической реакции.