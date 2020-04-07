Музей Ижевска собирает экспонаты для выставки о жизни города во время коронавируса

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Музей Ижевска объявил о сборе экспонатов для создания выставки о жизни города во время карантина по коронавирусу.
Музей Ижевска собирает экспонаты для выставки о жизни города во время коронавируса
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Это могут быть фотографии улиц в эти дни, ваши семейные фото. Сохраните объявления в подъездах, листовки с обращениями и правилами поведения, ваши самодельные маски и прочие проявления домашнего дизайна и рукоделия, выполненные вами во время вынужденного карантина, тетрадки с заданиями, которые ваши дети делали дистанционно. Поделитесь анекдотами и прочими «карантинками», — отметили в пресс-службе музея.

В музее добавили, что волонтёров просят сохранить форму, повязки и справки-пропуска.

Ранее, как сообщало RIA56, Оренбургский губернаторский музей пригласил всех желающих принять участие в интернет-игре «Детективы прошлого».

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