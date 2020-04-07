В Курганской области выявили новый вид мошенничества, связанный с коронавирусом

В Курганской области выявили новый способ мошенничества, связанный с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный штаб Общероссийского народного фронта, открывший горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.

«Самого факта мошенничества пока не было, была попытка», — уточнил глава областного исполкома ОНФ Фёдор Теребенин.

На горячую линию обратилась пенсионерка из Кургана. Она попросила помочь купить продукты и оплатить услуги ЖКХ. Затем ей позвонили неизвестные.

«Но её отчество спутали и другой код сказали. Она ещё раз на горячую линию перезвонила, мы её предупредили никому ничего не отдавать», — сообщил Теребенин.

По его словам, общественники решили не обращаться в правоохранительные органы по просьбе самой пенсионерки. Теребенин также призвал граждан к бдительности.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что обращений, связанных с действиями мошенников, которые представляются волонтёрами, в полицию не поступало.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавируса.