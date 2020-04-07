Эксперт прокомментировала ситуацию с работой салонов красоты в Москве

Гендиректор Медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк прокомментировала ситуацию с работой салонов красоты в Москве.

«Согласно указу, люди сейчас могут выйти на улицу, если им нужна экстренная или неотложная помощь. Экстренную помощь оказывают скорая и стационары. Неотложную помощь специалисты могут оказать в случае, если у человека есть какие-то изменения здоровья, способные привести к ухудшению состояния», — отметила специалист в беседе с газетой «Известия».

По её словам, работать с серьёзными медицинскими проблемами салоны красоты сейчас могут только по адресу, указанному в приложении к лицензии.

При этом они обязаны иметь два вида лицензий: по дерматологии и косметологии.

Работать с клиентом позволено только специалистам с медицинским образованием: дерматовенерологу или косметологу.

Ранее сообщалось, что в Москве число заражённых коронавирусом превысило пять тысяч.

Как пишет ТАСС, салоны красоты, массажные и иные, работающие в Москве непосредственно с клиентами и имеющие на такую деятельность медицинскую лицензию, смогут продолжить работу во время введённого режима повышенной готовности. Об этом говорится в опубликованном указе мэра Москвы Сергея Собянина.