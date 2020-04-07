«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк

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Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
  • РИА Новости

«Аэрофлот» только что сообщил нам, что запросил разрешение на рейс в Нью-Йорк с вылетом сегодня, 7 апреля, в 14:15. Согласно «Аэрофлоту», все, кто зарегистрировался на отменённый рейс 3 апреля, автоматически перерегистрированы на сегодняшний рейс. Вылетающим следует прибыть в терминал F аэропорта Шереметьево», — написала в Twitter пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об условиях вывоза российских граждан из США домой.

Россия с 6 апреля возобновила авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину.

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