«Росконтроль» дал рекомендации по обработке продуктов на фоне коронавируса

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» рассказал, как обрабатывать продукты, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как передаёт «ПолитЭксперт», специалисты организации полагают, что заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно, но не исключают такой возможности.

По мнению экспертов, могут быть опасны продукты, которые не требуют приготовления: фрукты, овощи, а также упакованные товары.

Специалисты рекомендовали тщательно мыть их перед употреблением.

В «Росконтроле» напомнили, что коронавирус не может долго жить на поверхностях, не способен размножаться в еде и быстро гибнет вне тела носителя.

С этой точки зрения абсолютно безопасным продуктом является мясо.

В случае опасений рекомендуется подвергать продукты термической обработке.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.