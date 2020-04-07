«Росконтроль» дал рекомендации по обработке продуктов на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» рассказал, как обрабатывать продукты, чтобы не заразиться коронавирусом.
«Росконтроль» дал рекомендации по обработке продуктов на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт «ПолитЭксперт», специалисты организации полагают, что заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно, но не исключают такой возможности.

По мнению экспертов, могут быть опасны продукты, которые не требуют приготовления: фрукты, овощи, а также упакованные товары.

Специалисты рекомендовали тщательно мыть их перед употреблением.

В «Росконтроле» напомнили, что коронавирус не может долго жить на поверхностях, не способен размножаться в еде и быстро гибнет вне тела носителя.

С этой точки зрения абсолютно безопасным продуктом является мясо.

В случае опасений рекомендуется подвергать продукты термической обработке.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить