В Москве рассказали о возможности оплаты счетов за электроэнергию через «Госуслуги»

В столице рассказали о возможности оплаты счетов за электроэнергию с помощью приложения «Госуслуги Москвы».

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать в личном кабинете адрес проживания, номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт» и номер прибора учёта электроэнергии. После этого начисление будет отображаться в приложении автоматически на основе ранее переданных показаний.

Посмотреть и оплатить счета за электричество можно в разделах каталога услуг «Внесение показаний» и «Мои начисления».

Отмечается, что оплата в приложении доступна только с банковской карты и со счёта мобильного телефона.

Отправлять данные для оплаты счетов за электроэнергию нужно с 15 по 26 число каждого месяца.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в России в первой половине 2021 года может начать действовать единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.