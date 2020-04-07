В Подмосковье прокомментировали переход школ на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам министра, для всех участников образовательного процесса открыт Школьный портал, на котором у каждого ребёнка есть личный кабинет. При этом формат работы с учениками выбирают преподаватели.
Она отметила, что педагог может предложить ученикам вариант проведения занятий с помощью Skype, Zoom и других видеоплатформ.
«Во втором случае ребёнок получает ссылку на записанный урок с комментариями. Смотрит ролик, читает параграф и потом делает домашнее задание там же, на платформе дистанционного обучения, и учитель в своём личном кабинете контролирует, как ребёнок сделал домашнее задание», — пояснила Ирина Каклюгина.
Она попросила родителей и детей с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям, так как в настоящее время продолжается настройка платформы.
Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты образовательной компании Maximum Education провели опрос, в рамках которого выяснили отношение учителей, школьников и их родителей к переходу на дистанционное обучение.