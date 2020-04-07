В Подмосковье прокомментировали переход школ на дистанционное обучение

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала переход образовательных учреждений региона на дистанционное обучение.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра, для всех участников образовательного процесса открыт Школьный портал, на котором у каждого ребёнка есть личный кабинет. При этом формат работы с учениками выбирают преподаватели.

Она отметила, что педагог может предложить ученикам вариант проведения занятий с помощью Skype, Zoom и других видеоплатформ.

«Во втором случае ребёнок получает ссылку на записанный урок с комментариями. Смотрит ролик, читает параграф и потом делает домашнее задание там же, на платформе дистанционного обучения, и учитель в своём личном кабинете контролирует, как ребёнок сделал домашнее задание», — пояснила Ирина Каклюгина.

Она попросила родителей и детей с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям, так как в настоящее время продолжается настройка платформы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты образовательной компании Maximum Education провели опрос, в рамках которого выяснили отношение учителей, школьников и их родителей к переходу на дистанционное обучение.