В Подмосковье прокомментировали переход школ на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала переход образовательных учреждений региона на дистанционное обучение.
В Подмосковье прокомментировали переход школ на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра, для всех участников образовательного процесса открыт Школьный портал, на котором у каждого ребёнка есть личный кабинет. При этом формат работы с учениками выбирают преподаватели. 

Она отметила, что педагог может предложить ученикам вариант проведения занятий с помощью Skype, Zoom и других видеоплатформ.

«Во втором случае ребёнок получает ссылку на записанный урок с комментариями. Смотрит ролик, читает параграф и потом делает домашнее задание там же, на платформе дистанционного обучения, и учитель в своём личном кабинете контролирует, как ребёнок сделал домашнее задание», — пояснила Ирина Каклюгина.

Она попросила родителей и детей с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям, так как в настоящее время продолжается настройка платформы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты образовательной компании Maximum Education провели опрос, в рамках которого выяснили отношение учителей, школьников и их родителей к переходу на дистанционное обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить