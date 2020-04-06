Эксперт оценил сценарии стресс-тестов для системообразующих компаний

Экономист Сергей Хестанов оценил сценарии для стресс-тестов системообразующих компаний, подготовленные правительством.

По его мнению, любой стресс-тест является условным и не может дать 100%-ных гарантий и прогнозов.

«Это в любом случае некая гипотеза, которая позволяет более или менее адекватно судить о том, чего ждать. Во-вторых, как правило, стресс-тесты на то и стресс-тесты, что они подразумевают какое-то ограниченное воздействие отрицательного фактора. В данном случае из-за низких цен на нефть и определённого спада потребления, который связан с карантинными мерами. В какой степени эти гипотезы, заложенные в стресс-тест, сработают, сказать сложно», — отметил специалист в беседе с НСН.

Сергей Хестанов добавил, что на сегодняшний день Россия не испытывает дефицита бюджета, поэтому даже самые тяжёлые воздействия не так страшны для экономики.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею Минэкономразвития о проведении стресс-тестирования системообразующих предприятий.