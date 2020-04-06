Эксперт оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах

Эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

«Управляющие компании и региональные операторы обязаны справляться с вывозом, а контролировать их работу должна жилищная инспекция. Приостанавливать вывоз они не имеют права», — сказал он в беседе с Nation News.

Что касается крупногабаритного мусора, то, по словам эксперта, это входит в методичку расчёта по вывозу и на каждой площадке должны стоять баки для таких отходов.

«Либо должны быть отдельные площадки. Если крупногабаритного мусора слишком много, то человек обязан заказать персональный вывоз», — добавил Федорук.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае планируют направить 8 млрд рублей для проведения реформы обращения с ТКО.