В Петербурге рассказали о планах по оформлению города к 9 Мая

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В комитете по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга рассказали, что ко Дню Победы город украсят 6 тыс. элементов праздничного оформления.

Как передаёт «Петербургский дневник», среди основных элементов декора — копии знамени Победы и флаги России, композиции на опорах освещения и тросовых конструкциях, а также виниловые баннеры. 

Декоративные элементы планируют разместить не только на фонарях и фасадах зданий, но и на мостах — Дворцовом, Троицком и Биржевом, а также на основных городских магистралях.

Отмечается, что на стрелке Васильевского острова появится аллея городов-героев: рядом со стелой Ленинграда будут размещены двенадцать фигур с рассказами о подвигах городов-героев и их гербами.

Кроме того, вблизи Невского проспекта и Исаакиевского собора появятся зоны с фотохроникой Ленинграда.

Ранее, ИА «Удмуртия» сообщало, что власти республики направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Победы в Великой Отечественной войны.

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