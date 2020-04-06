Аналитики заявили о повышении цен на рынке вторичного жилья

Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные специалистов, спрос на вторичку в I квартале 2020 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Отмечается, что пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели резко выросли на 26%, а затем — на 12%.

Эксперты уточнили, что самый большой рост цен наблюдался в Краснодарском крае (6%), Приморском крае (4%), Иркутской (3,6%), Тюменской (2,6%) и Калининградской (1,9%) областях.

Ранее, как сообщал kp.ru, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам I квартала 2020 года.