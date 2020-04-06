Аналитики заявили о повышении цен на рынке вторичного жилья

Короткая ссылка
Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные специалистов, спрос на вторичку в I квартале 2020 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Отмечается, что пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели резко выросли на 26%, а затем — на 12%.

Эксперты уточнили, что самый большой рост цен наблюдался в Краснодарском крае (6%), Приморском крае (4%), Иркутской (3,6%), Тюменской (2,6%) и Калининградской (1,9%) областях.

Ранее, как сообщал kp.ru, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам I квартала 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить