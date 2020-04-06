Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье достигло 20

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ставропольском крае достигло 20. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Мы получили из Москвы результаты повторных проб по десяти пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у девяти из них подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, на сегодня число заболевших в крае составляет 20 человек», — написал он в Instagram.

Владимиров уточнил, что состояние всех пациентов стабильное.

«Пять человек со времени появления инфекции на Ставрополье уже выздоровели. Ждём результатов повторных анализов ещё по 12 пациентам», — сообщил губернатор.

Ранее политконсультант Ярослав Игнатовский в беседе с порталом pobeda26.ru прокомментировал введение дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции на Ставрополье.