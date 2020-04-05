В Свердловской области возбудили дело по факту гибели детей при пожаре
«Прокуратура района поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
По предварительным данным, дети находились дома с матерью и её сожителем, которые не пострадали.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли и ещё двое пострадали в результате пожара в частном доме в посёлке Елань Свердловской области.