Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

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В посёлке Елань Талицкого городского округа Свердловской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей и ещё двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены двое детей (2012 г. р. и 2019 г. р.), в тяжёлом состоянии они госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

Ещё трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения погибли.

Площадь пожара составила 120 кв. м., в настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме.

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