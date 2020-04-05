Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены двое детей (2012 г. р. и 2019 г. р.), в тяжёлом состоянии они госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
Ещё трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения погибли.
Площадь пожара составила 120 кв. м., в настоящее время возгорание ликвидировано.
Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме.