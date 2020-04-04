В МЧС заявили об увеличении группировки спасателей в Орехово-Зуеве

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В ГУ МЧС по Московской области заявили об увеличении группировки спасателей, задействованных в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.
В МЧС заявили об увеличении группировки спасателей в Орехово-Зуеве
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На месте работают 249 человек и 54 единицы техники. Это пожарные и спасатели Московской области, работники коммунальных служб, специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Центра проведения спасательных операций особого риска «Лидер» с кинологическими расчётами», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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