Глава СК направил в Орехово-Зуево криминалистов центрального аппарата

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве криминалистов центрального аппарата ведомства и поручил усилить следственную группу.
Глава СК направил в Орехово-Зуево криминалистов центрального аппарата
  • © РИА Новости / СК РФ

«Криминалисты центрального аппарата окажут необходимое содействие и практическую помощь следственной группе, в том числе в фиксации следов на месте происшествия с применением современной криминалистической техники», — говорится в сообщении СК.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё шесть пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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