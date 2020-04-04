Глава СК направил в Орехово-Зуево криминалистов центрального аппарата

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве криминалистов центрального аппарата ведомства и поручил усилить следственную группу.

«Криминалисты центрального аппарата окажут необходимое содействие и практическую помощь следственной группе, в том числе в фиксации следов на месте происшествия с применением современной криминалистической техники», — говорится в сообщении СК.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё шесть пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.