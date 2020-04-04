Глава СК направил в Орехово-Зуево криминалистов центрального аппарата
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«Криминалисты центрального аппарата окажут необходимое содействие и практическую помощь следственной группе, в том числе в фиксации следов на месте происшествия с применением современной криминалистической техники», — говорится в сообщении СК.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.
По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, ещё шесть пострадали.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.